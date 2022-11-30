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Кубраков подал заявление на увольнение. Его ждет новая должность

Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 30 ноября, нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков подал заявление об увольнении.

Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности Министра инфраструктуры Украины", - написал он.

Как писало РБК-Украина, нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков может получить новую должность в Кабмине. Верховная рада завтра собирается рассмотреть этот вопрос. Кубракова могут перевести на пост вице-премьер-министра.

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Александр Кубраков