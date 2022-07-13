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Кубраков о перестановках в Кабмине и смене премьера: это слухи от безделья

Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Вопрос смены премьер-министра или перестановки в украинском правительстве сейчас не стоит. Все эти слухи об отставках появились от безделья еще до полномасштабной войны в стране.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Это все, мне кажется, происходит от безделья, кому-то делать стало нечего или СМИ стало скучно, и они начинают какие-то штуки придумывать. Мне абсолютно комфортно то, чем мы занимаемся, у нас самый важный участок работы, но он и интересный", - говорит Кубраков.

Он подчеркнул, что несмотря на все сложности, которые есть сейчас, работает абсолютно адекватная хорошая команда, и никто из нее не подвел за это сложное время.

"Нам Денис Анатольевич (Шмыгаль, - ред.) дает достаточно много свободы в принятии решений и в выборе проектов. Нам достаточно комфортно, у нас абсолютно конструктивные рабочие отношения. И мы считаем, что в период войны о таком говорить не нужно. Сейчас все должны адекватно работать на общий результат", - считает Кубраков.

Министр также добавил, что видел в СМИ такую риторику в отношении "либералов и консерваторов в правительстве".

"И меня относят к либералам. Я считаю это абсолютно некорректным и неправильным. Никаких групп нет", - подытожил он.

Напомним, недавно в партии "Слуга народа" заявляли, что вопрос о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля не стоит.

Подробнее о том, как изменились отношения Кабинета министров и Офиса президента за последние месяцы, почему премьера уже не называют "продолжением рук" Банковой и кто на самом деле руководит экономикой во время войны - читайте в материале РБК-Украина.

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Александр КубраковМИУВойна в УкраинеКабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль