ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стоит ли ждать отставки Шмыгаля: в "Слуге народа" ответили

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 16:00
Стоит ли ждать отставки Шмыгаля: в "Слуге народа" ответили Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Вопрос о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля не стоит. Ни во фракции, ни в парламенте он не рассматривается и не обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", - написал он в Telegram.

Что касается других членов правительства, то, по его словам, точечные ротации в Кабмине проходят на постоянной основе.

"Кадровые изменения возможны всегда, это давно не является ни для кого тайной. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", - заверил Арахамия.

Отметим, буквально сегодня в СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Подробнее о том, как изменились отношения Кабинета министров и Офиса президента за последние месяцы, почему премьера уже не называют "продолжением рук" Банковой и кто на самом деле руководит экономикой во время войны - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией