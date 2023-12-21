Кубраков обговорив з новим міністром інфраструктури Польщі розблокування кордону

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков вперше зустрівся з новим міністром інфраструктури Польщі Даріушем Климчаком. Вони обговорили блокаду кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кубракова у Facebook та The Guardian.

Зустріч міністрів пройшла у Варшаві. Обговорювали кілька питань транспортної сфери, але головна тема - розблокування кордону.

"Ми представили ключові цифри та аналітичні дані вантажних перевезень українськими та польськими перевізниками, які свідчать - проблем, про які говорять протестувальники, насправді немає", - зазначив Кубраков.

Також сторони порушили питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на пропускному пункті "Ягодин - Дорогуськ".

"Ми пропонували це раніше - ми зробили. З понеділка реєстрація в окрему чергу розпочалась, проте очевидно вплив цього рішення побачити неможливо, адже кордон заблоковано повністю (за добу з Ягодина виїхало 3 вантажівки!)", - наголосив український міністр.

Україна наголосила про термін перебування для вантажівок на іноземній реєстрації. Наразі він складає 60 діб замість 20.

Західні видання зазначають, що зустріч відбулася вчора.

Фото: Україна та Польща обговорили блокаду кордону (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Блокада кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 21 грудня рух вантажівок обмежений на 3 пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

Майже через місяць блокади українські водії заявили, що будуть голодувати, щоб польські перевізники розблокували кордон.

З 4 грудня на українсько-польському кордоні 4 грудня запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України.