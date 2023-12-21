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Кубраков обсудил с новым министром инфраструктуры Польши разблокировку границы

Варшава, Четверг 21 декабря 2023 12:53
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Кубраков обсудил с новым министром инфраструктуры Польши разблокировку границы Фото: Александр Кубраков и Дариуш Климчак (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Наталья Юрченко

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков впервые встретился с новым министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком. Они обсудили блокаду границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кубракова в Facebook и The Guardian.

Встреча министров прошла в Варшаве. Обсуждали несколько вопросов транспортной сферы, но главная тема - разблокирование границы.

"Мы представили ключевые цифры и аналитические данные грузовых перевозок украинскими и польскими перевозчиками, свидетельствующими - проблем, о которых говорят протестующие, на самом деле нет", - отметил Кубраков.

Также стороны подняли вопрос создания отдельной электронной очереди для пустых фур на пропускном пункте "Ягодин - Дорогуск".

"Мы предлагали это раньше - мы сделали. С понедельника регистрация в отдельную очередь началась, однако очевидно влияние этого решения увидеть невозможно, ведь граница заблокирована полностью (за сутки из Ягодина выехало 3 грузовика!)", - подчеркнул украинский министр.

Украина сделал акцент на сроке пребывания грузовиков на иностранной регистрации. Пока он составляет 60 суток вместо 20.

Западные издания отмечают, что встреча прошла вчера.

Кубраков обсудил с новым министром инфраструктуры Польши разблокировку границы

Фото: Украина и Польша обсудили блокаду границы (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Блокада границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 21 декабря движение грузовиков ограничено на 3 пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

Спустя почти месяц блокады украинские водители заявили, что будут голодать, чтобы польские перевозчики разблокировали границу.

С 4 декабря на украинско-польской границе 4 декабря заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины.

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Польша Граница с Украиной Александр Кубраков
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