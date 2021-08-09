Кубраков: от нового руководителя УЗ ожидается внедрение ключевых реформ в кратчайшие сроки

"Мы поддерживаем решение Наблюдательного совета о рекомендации на назначение нового и.о. главы правления АО "Укрзализныця" - корпоративная система в компании должна быть сохранена", - заявил он.

Следуя решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, наблюдательный совет "Укрзализныци" на время подготовки конкурса рекомендовал Правительству назначить нового и.о. главы правления - Александра Камышина, который должен стать антикризисным менеджером.

"При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб Укрзализныци, основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично", - подчеркнул Кубраков.

Таким образом, уже через несколько месяцев Наблюдательный совет должен предложить Правительству кандидатуру нового постоянно действующего главы правления.

По мнению Кубракова, главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки, являются: повышение тарифов на грузовые перевозки; налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя - "Энергоатома"; привлечение на украинский рынок международных инвесторов и закупка новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки - это то, чего мы ожидаем от нового главы Укрзализныци", - резюмировал министр инфраструктуры.