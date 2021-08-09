Кубраков: від нового керівника УЗ очікується впровадження ключових реформ у найкоротші терміни

"Ми підтримуємо рішення Наглядової ради про рекомендацію на призначення нового т.в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" - корпоративна система в компанії має бути збережена", - заявив він.

Слідуючи рішенню Ради національної безпеки та оборони України, Наглядова рада Укрзалізниці на час підготовки конкурсу рекомендувала Уряду призначити нового т.в.о. голови правління - Олександра Камишина, який має стати антикризовим менеджером.

"При Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб "Укрзалізниці", основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу контролюватиму я особисто", - підкреслив Кубраков.

Таким чином, вже за кілька місяців Наглядова рада має запропонувати Уряду кандидатуру нового постійно діючого голови правління. На думку Кубракова, головними завданнями для розвитку галузі, які необхідно втілити у найкоротші терміни, є: підняття тарифів на вантажні перевезення; налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника - "Енергоатома"; залучення на українських ринок міжнародних інвесторів та закупівля нових потягів та локомотивів.

"Впровадження цих рішень у найкоротші терміни - це те, чого ми очікуємо від нового очільника Укрзалізниці", - резюмував міністр інфраструктури.