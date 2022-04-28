Кубраков: весь мир устраивает России инфраструктурную блокаду сразу по трем направлениям

По его словам, инфраструктурная блокада значительно ударит по российской экономике и бизнесу. Команда министерства находится на постоянной связи с западными партнерами, профильными ассоциациями и проводит много переговоров для комплексной изоляции рф.

Быстрее всех заработали авиационные санкции, которые предусматривают полное закрытие воздушного пространства. Благодаря этому агрессор потерял возможность осуществлять авиаперевозки почти по всему миру.

"Это довольно существенно ударило по всем их национальным перевозчикам. Большинство российских самолетов стоят в аэропортах и никуда не летают. Отдельные аэропорты их не принимают, рейсы осуществляются только в их страны-сателлиты, которых две-три на весь этот мир. По сути, это авиакомпании-банкроты. Мы это четко видим и знаем", - сказал Кубраков.

Хотя российские авиакомпании и пытаются обойти санкции, запуская другие авиакомпании, с регистрацией в третьих странах, команда министерства быстро реагирует на эти попытки и обращаются к западным партнерам.

Параллельно вводится портовая и автомобильная блокада. Первой грамотные и содержательные санкции ввела Великобритания, показав пример другим странам.

"Мы отталкиваемся не от того, под каким флагом ходит судно, а от того, кто является заказчиком. Если мы говорим, что это российские компании, государственные или частные, которые есть в санкционном списке и являются заказчиком услуги, то нам безразлично, под каким флагом и кому принадлежит этот корабль. Нам важно, чтобы российский экспорт не проходил, чтобы российская экономика была изолирована", - отмечает министр инфраструктуры.

В МИУ такое решение считают справедливым. Если Россия заблокировала наши порты, весь мир должен заблокировать их. Пусть агрессор остается со своей экспортной продукцией дома, говорит министр.

Напомним, ранее Александр Кубраков сообщил, что МИУ работает над восстановлением и перестройкой цепочек поставок и экспорта продукции для ключевых украинских предприятий.