Кубраков: весь світ влаштовує Росії інфраструктурну блокаду одразу по трьох напрямках

За його словами, інфраструктурна блокада значно вдарить по російській економіці та бізнесу. Команда міністерства перебуває на постійному зв’язку із західними партнерами, профільними асоціаціями та проводить багато переговорів для комплексної ізоляції рф.

Найшвидше з усіх запрацювали авіаційні санкції, які передбачають повне закриття повітряного простору. Завдяки цьому агресор втратив можливість здійснювати авіаперевезення майже по всьому світу.

"Це досить суттєво вдарило по всіх їхніх національних перевізниках. Більшість російських літаків стоять в аеропортах і нікуди не літають. Окремі аеропорти їх не приймають, рейси здійснюються лише до їхніх країн-сателітів, яких дві-три на весь цей світ. По суті, це авіакомпанії-банкрути. Ми це чітко бачимо й знаємо", - сказав Кубраков.

Хоча російські авіакомпанії і намагаються обійти санкції, запускаючи інші авіакомпанії, із реєстрацією в третіх країнах, команда міністерства швидко реагує на ці спроби та звертаються до західних партнерів.

Паралельно запроваджується портова та автомобільна блокада. Першою грамотні та змістовні санкції ввела Велика Британія, показавши приклад іншим країнам.

"Ми відштовхуємось не від того, під яким прапором ходить судно, а від того, хто є замовником. Якщо ми говоримо, що це російські компанії, державні або приватні, які є в санкційному списку і є замовником послуги, то нам байдуже, під яким прапором і кому належить цей корабель. Нам важливо, щоб російський експорт не відбувався, щоб російська економіка була ізольована", - зазначає міністр інфраструктури.

В МІУ таке рішення вважають справедливим. Якщо Росія заблокувала наші порти, весь світ повинен заблокувати їхні. Нехай агресор лишається зі своєю експортною продукцією вдома, каже міністр.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков повідомив, що МІУ працює над відновленням та перебудовою ланцюжків постачання та експорту продукції для ключових українських підприємств.