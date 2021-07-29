Кубраков: "Большая стройка" соединила Хортицу и левый берег Запорожья вантовым мостом
В Запорожье в среду, 28 июля была устроена последняя секция пролетного строения верховой ветви вантового моста. Это означает, что благодаря программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже в 2021 году украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье новой современной автомагистралью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.
"Сегодня состоялась историческое событие - остров Хортица наконец соединяется с левым берегом Запорожья", - написал он в Fаcebook.
По словам министра, работы на объектах Запорожских мостов продолжаются круглосуточно. В дальнейшем на вантовом мосту пройдет достройка пилона, сварка всех сегментов в одну нить балки жесткости, монтаж вантов и опускание балки жесткости в проектное положение с натяжкой вантов. После этого мостостроители начнут устройство гидроизоляции и дорожного покрытия.
Каркас пилона готовят к дальнейшему бетонированию. На низовой части моста ведутся работы по устройству буронабивных свай временной опоры.
"На подходе к верховой части вантового моста мостостроители начали ремонтные работы на плите проезда пролетного строения, а на подходе к низовой части - выполняются работы по установке опорных частей и опускания пролетного строения до проектных отметок", - рассказал Кубраков.
На балочном мосту завершены все этапы продольной надвижки пролетного строения. Теперь там демонтируют арьербек и аванбек. Параллельно на подходе к балочному мосту со стороны Хортицкого района - сооружении № 3 - смонтированы и заварены 8 монтажных блоков коробчатой балки пролетного строения.
На строительной площадке в Кривой бухте закончена сборка очередной секции пролетного строения низовой части моста, продолжается сборка нижних и верхних ортотропных плит.
Сьогодні відбулась історична подія – острів Хортиця нарешті поєднано з лівим берегом Запоріжжя 2 роки тому у ці дні...Posted by Олександр Кубраков on Wednesday, July 28, 2021
Как сообщалось, в воскресенье, 25 июля, плавкран LK-800 установил пятую секцию пролетного строения вантового моста в Запорожье - сооружения №10 инженерного ансамбля запорожских мостов через Днепр.