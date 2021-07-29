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Кубраков: "Большая стройка" соединила Хортицу и левый берег Запорожья вантовым мостом

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Запорожье, Четверг 29 июля 2021 11:52
Кубраков: "Большая стройка" соединила Хортицу и левый берег Запорожья вантовым мостом Фото: вантовый мост в Запорожье (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье в среду, 28 июля была устроена последняя секция пролетного строения верховой ветви вантового моста. Это означает, что благодаря программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже в 2021 году украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье новой современной автомагистралью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Сегодня состоялась историческое событие - остров Хортица наконец соединяется с левым берегом Запорожья", - написал он в Fаcebook.

По словам министра, работы на объектах Запорожских мостов продолжаются круглосуточно. В дальнейшем на вантовом мосту пройдет достройка пилона, сварка всех сегментов в одну нить балки жесткости, монтаж вантов и опускание балки жесткости в проектное положение с натяжкой вантов. После этого мостостроители начнут устройство гидроизоляции и дорожного покрытия.

Каркас пилона готовят к дальнейшему бетонированию. На низовой части моста ведутся работы по устройству буронабивных свай временной опоры.

"На подходе к верховой части вантового моста мостостроители начали ремонтные работы на плите проезда пролетного строения, а на подходе к низовой части - выполняются работы по установке опорных частей и опускания пролетного строения до проектных отметок", - рассказал Кубраков.

На балочном мосту завершены все этапы продольной надвижки пролетного строения. Теперь там демонтируют арьербек и аванбек. Параллельно на подходе к балочному мосту со стороны Хортицкого района - сооружении № 3 - смонтированы и заварены 8 монтажных блоков коробчатой ​​балки пролетного строения.

На строительной площадке в Кривой бухте закончена сборка очередной секции пролетного строения низовой части моста, продолжается сборка нижних и верхних ортотропных плит.

Сьогодні відбулась історична подія – острів Хортиця нарешті поєднано з лівим берегом Запоріжжя 2 роки тому у ці дні...

Posted by Олександр Кубраков on Wednesday, July 28, 2021

Как сообщалось, в воскресенье, 25 июля, плавкран LK-800 установил пятую секцию пролетного строения вантового моста в Запорожье - сооружения №10 инженерного ансамбля запорожских мостов через Днепр.

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