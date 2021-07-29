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Кубраков: "Велике будівництво" з’єднало Хортицю та лівий берег Запоріжжя вантовим мостом

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Запоріжжя, Четвер 29 липня 2021 11:52
Кубраков: "Велике будівництво" з’єднало Хортицю та лівий берег Запоріжжя вантовим мостом Фото: вантовий міст у Запоріжжі (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі у середу, 28 липня, було влаштовано останню секцію прогонової будови верхової гілки вантового мосту. Це означає, що завдяки програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вже у 2021 році українці зможуть проїхати з Лівого на Правий берег Дніпра у Запоріжжі новою сучасною автомагістраллю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Сьогодні відбулась історична подія - острів Хортиця нарешті поєднано з лівим берегом Запоріжжя", - написав він у Fаcebook.

За словами міністра, роботи на об’єктах Запорізьких мостів тривають цілодобово. У подальшому на вантовому мосту пройде добудова пілону, зварювання всіх сегментів в одну нитку балки жорсткості, монтаж вантів і опускання балки жорсткості в проєктне положення з натяжкою вантів. Після цього мостовики розпочнуть влаштування гідроізоляції та дорожнього покриття.

Каркас пілону готують до подальшого бетонування. На низовій частині мосту ведуться роботи з влаштування буронабивних паль тимчасової опори.

"На підході до верхової частини вантовому мосту мостобудівники розпочали ремонтні роботи на плиті проїзду прогонової будови, а на підході до низової частини - виконуються роботи з встановлення опорних частин та опускання прогонової будови до проєктних відміток", - розповів Кубраков.

На балковому мосту завершено всі етапи поздовжнього насування прогонової будови. Тепер там демонтують ар’єрбек та аванбек. Паралельно на підході до балкового мосту з боку Хортицького району - споруді № 3 - змонтовано та заварено 8 монтажних блоків коробчастої балки прогонової будови.

На будівельному майданчику у Кривій бухті закінчено збирання чергової секції прогонової будови низової частини мосту, триває збирання нижніх та верхніх ортотропних плит.

Сьогодні відбулась історична подія – острів Хортиця нарешті поєднано з лівим берегом Запоріжжя 2 роки тому у ці дні...

Posted by Олександр Кубраков on Wednesday, July 28, 2021

Як повідомлялось, у неділю, 25 липня, плавкран LK-800 встановив п’яту секцію прогонової будови вантового мосту в Запоріжжі - споруди №10 інженерного ансамблю запорізьких мостів через Дніпро.

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