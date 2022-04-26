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Кубраков о блокаде британских портов для РФ: россияне никак не могут обойти

Фото: Александр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: Артем Горовенко

Россия была исключена из целого ряда международных транспортных организаций из-за развязанной полномасштабной войны против Украины. Над соответствующими запросами с первого дня войны и до сих пор работает Министерство инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова интервью ICTV.

"С начала полномасштабной войны министерство направило более сотни писем в крупнейшие мировые организации: автомобильные, морские и тому подобное. Большинство запросов было рассмотрено так, что из многих международных организаций Россию исключили. И мы продолжаем это направление работы", - отметил министр.

По словам Кубракова, в МИУ активно работают над реализацией инфраструктурной блокады агрессора по всем направлениям. В частности, свои порты закрыли большинство торговых партнеров России.

"Свои порты для судов РФ уже закрыли Канада, Великобритания, США и страны ЕС. Последствиями морской блокады для агрессора стало уменьшение судоходства возле морских портов РФ на треть, а количества судов - на 30%", - подчеркнул он.

Отдельно министр подчеркнул санкции Великобритании, из-за чего россияне отныне не могут поставлять свою экспортную продукцию.

"Первыми порты для РФ закрыла Великобритания. Настолько грамотно, существенно и содержательно, что россияне никак не могут это обойти. Теперь они со своей экспортной продукцией остаются дома", - отметил Кубраков.

Также транспортная блокада введена в сфере грузовых перевозок, которые были заблокированы для оккупантов в совместной работе с Польшей, Литвой и Эстонией. Существенные ограничения коснулись железнодорожной и авиа отраслей.

"Отдельным направлением стало введение "железных" и авиа санкций. С железными дорогами рф и беларуси и их дочерними компаниями прекратили сотрудничество и этот процесс продолжается, а страны постепенно закрывают свое воздушное пространство для самолетов РФ", - заявил Кубраков.

Как раньше отмечал Кубраков, основным ресурсом для восстановления поврежденных инфраструктурных объектов могут стать арестованные активы рф.

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Александр КубраковРоссийская Федерация