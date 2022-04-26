RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кубраков про блокаду британських портів для РФ: росіяни ніяк не можуть обійти

Фото: Олександр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: Артем Горовенко

Росія була виключена з цілої низки міжнародних транспортних організацій через розв'язану повномасштабну війну проти України. Над відповідними запитами з першого дня війни і до сьогодні працює Міністерство інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника відомства Олександра Кубраков в інтерв’ю ICTV.

"З початку повномасштабної війни Міністерство направило більше сотні листів в найбільші світові організації: автомобільні, морські тощо. Більшість запитів було розглянуто так, що з багатьох міжнародних організацій Росію виключили. І ми продовжуємо цей напрям роботи", - зазначив міністр.

За словами Кубракова, в МІУ активно працюють над реалізацією інфраструктурної блокади агресора по всіх напрямках. Зокрема, свої порти закрили більшість торгівельних партнерів Росії.

"Свої порти для суден РФ вже закрили Канада, Великобританія, США та країни ЄС. Наслідками морської блокади для агресора стало зменшення судноплавства біля морських портів РФ на третину, а кількості суден - на 30%", - наголосив він.

Окремо міністр підкреслив санкції Великої Британії, через що росіяни відтепер не можуть постачати свою експортну продукцію.

"Першими порти для РФ закрила Великобританія. Настільки грамотно, суттєво і змістовно, що росіяни ніяк не можуть це обійти. Тепер вони зі своєю експортною продукцією залишаються вдома", - зазначив Кубраков.

Також транспортна блокада введена у сфері вантажних перевезень, які були заблоковані для окупантів у спільній роботі з Польщею, Литвою та Естонією. Суттєві обмеження торкнулись залізничної та авіа галузей.

"Окремим напрямом стало запровадження "залізних" та авіа санкцій. З залізницями рф та білорусі та їх дочірніми компаніями припинили співпрацю і цей процес продовжується, а країни поступово закривають свій повітряних простір для літаків РФ", - заявив Кубраков.

Як раніше зазначав Кубраков, основним ресурсом для відбудови пошкоджених інфраструктурних обʼєктів можуть стати арештовані активи рф.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр КубраковРосійська Федерація