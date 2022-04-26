Кубраков про блокаду британських портів для РФ: росіяни ніяк не можуть обійти

"З початку повномасштабної війни Міністерство направило більше сотні листів в найбільші світові організації: автомобільні, морські тощо. Більшість запитів було розглянуто так, що з багатьох міжнародних організацій Росію виключили. І ми продовжуємо цей напрям роботи", - зазначив міністр.

За словами Кубракова, в МІУ активно працюють над реалізацією інфраструктурної блокади агресора по всіх напрямках. Зокрема, свої порти закрили більшість торгівельних партнерів Росії.

"Свої порти для суден РФ вже закрили Канада, Великобританія, США та країни ЄС. Наслідками морської блокади для агресора стало зменшення судноплавства біля морських портів РФ на третину, а кількості суден - на 30%", - наголосив він.

Окремо міністр підкреслив санкції Великої Британії, через що росіяни відтепер не можуть постачати свою експортну продукцію.

"Першими порти для РФ закрила Великобританія. Настільки грамотно, суттєво і змістовно, що росіяни ніяк не можуть це обійти. Тепер вони зі своєю експортною продукцією залишаються вдома", - зазначив Кубраков.

Також транспортна блокада введена у сфері вантажних перевезень, які були заблоковані для окупантів у спільній роботі з Польщею, Литвою та Естонією. Суттєві обмеження торкнулись залізничної та авіа галузей.

"Окремим напрямом стало запровадження "залізних" та авіа санкцій. З залізницями рф та білорусі та їх дочірніми компаніями припинили співпрацю і цей процес продовжується, а країни поступово закривають свій повітряних простір для літаків РФ", - заявив Кубраков.

Як раніше зазначав Кубраков, основним ресурсом для відбудови пошкоджених інфраструктурних обʼєктів можуть стати арештовані активи рф.