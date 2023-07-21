Кубок України: відбулося жеребкування першого воєнного розіграшу
У столичному Будинку футболу провели жеребкування першого та другого раундів Кубка України 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
До церемонії приєдналися захисник України з 242-го окремого батальйону ТРО Збройних сил, старший лейтенант Максим Колисниченко та головний тренер збірної України Сергій Ребров. Своїх суперників отримали 35 команд.
На першому етапі стартують 5 аматорських колективів. "Миколаїв" із Львівщини прийме чернівецьку "Фазенду", савинецька "Олімпія" на Полтавщині зустрінеться з "Кудрівкою" із Чернігівської області, а "Штурм" із Іванкова поміряється силами з новачком Другої ліги – столичним клубом ЮКСА. Базовою датою матчів обрали 29 липня.
У другому раунді до трьох переможців першого етапу приєднаються 29 клубів Першої та Другої ліг ПФЛ. Волею жеребу вже на цій стадії відбудеться кілька знакових протистоянь. Зокрема, в Івано-Франківську "Прикапаття" прийме львівські "Карпати" в Галицькому дербі, а тернопільська "Нива" поїде в Хмельницький на принциповий матч із "Поділлям".
Представники української Прем'єр-ліги приєднаються до змагань на четвертому етапі – 1/16 фіналу. Там зіграють 8 команд із нижньої половини турнірної таблиці. "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря", "Динамо" та інші розпочнуть виступи в 1/8 фіналу. Фінал Кубка України зіграють 15 травня.
У сезоні 2022/23 УАФ відмовилася від проведення Кубка України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Не дограли турнір і в попередньому сезоні. Останнім же переможцем Кубка України залишається столичне "Динамо" (2020/21).
Перший попередній раунд, 29 липня:
- "Миколаїв" Львівська область – "Фазенда"
- "Олімпія" – "Кудрівка"
- "Штурм" – ЮКСА
Другий попередній етап, 2 серпня:
- "Прикарпаття" – "Карпати"
- "Металіст" – "Епіцентр"
- "Скала 1911" – "Хуст"
- "Поділля" – "Нива" Тернопіль
- "Нива" Вінниця – "Агробізнес"
- "Миколаїв"/"Фазенда" – "Буковина"
- "Гірник-Спорт" – "Полтава"
- "Інгулець" – "Металург"
- "Олімпія"/"Кудрівка" – "Кремінь"
- "Локомотив" – "Діназ"
- "Звягель" – "Чайка" Петропавлівська Борщагівка
- "Штурм"/ЮКСА – "Нива" Бузова
- "Чернігів" – "Лівий берег"
- "Тростянець" – "Реал Фарма"
- "Маріуполь" – "Васт"
- "Вікторія" – "Дружба"
До слова, раніше УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.
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