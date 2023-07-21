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Кубок Украины: состоялась жеребьевка первого военного розыгрыша

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Киев, Пятница 21 июля 2023 15:58
Кубок Украины: состоялась жеребьевка первого военного розыгрыша Фото: Сергей Ребров (слева) принял участие в церемонии жеребьевки (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

В столичном Доме футбола провели жеребьевку первого и второго раундов Кубка Украины 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

К церемонии присоединились защитник Украины из 242-го отдельного батальона ТРО Вооруженных сил, старший лейтенант Максим Колисниченко и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Своих соперников получили 35 команд.

На первом этапе стартуют пять любительских коллективов. "Николаев" из Львовской области примет черновицкую "Фазенду", савинецкая "Олимпия" в Полтавской области встретится с "Кудровкой" из Черниговской области, а "Штурм" из Иванкова померяется силами с новичком Второй лиги – столичным клубом ЮКСА. Базовой датой матчей выбрали 29 июля.

Во втором раунде к трем победителям первого этапа присоединятся 29 клубов Первой и Второй лиг ПФЛ. Волей жребия уже на этой стадии произойдет несколько знаковых противостояний. В частности, в Ивано-Франковске "Прикапатье" примет львовские "Карпаты" в Галицком дерби, а тернопольская "Нива" поедет в Хмельницкий на принципиальный матч с "Подольем".

Представители украинской Премьер-лиги присоединятся к соревнованиям на четвертом этапе – 1/16 финала. Там сыграют 8 команд из нижней половины турнирной таблицы. "Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Динамо" и другие начнут выступления в 1/8 финала. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая.

В сезоне 2022/23 УАФ отказалась от проведения Кубка Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ. Не доиграли турнир и в предыдущем сезоне. Последним же победителем Кубка Украины остается столичное "Динамо" (2020/21).

Первый предварительный раунд, 29 июля:

  • "Николаев" Львовская область – "Фазенда"
  • "Олимпия" – "Кудровка"
  • "Штурм" – ЮКСА

Второй предварительный этап, 2 августа:

  • "Прикарпатье" – "Карпаты"
  • "Металлист" – "Эпицентр"
  • "Скала 1911" – "Хуст"
  • "Подолье" – "Нива" Тернополь
  • "Нива" Винница – "Агробизнес"
  • "Николаев"/"Фазенда" – "Буковина"
  • "Горняк-Спорт" – "Полтава"
  • "Ингулец" – "Металлург"
  • "Олимпия"/"Кудровка" – "Кремень"
  • "Локомотив" – "Диназ"
  • "Звягель" – "Чайка" Петропавловская Борщаговка
  • "Штурм"/ЮКСА – "Нива" Бузовая
  • "Чернигов" – "Левый берег"
  • "Тростянец" – "Реал Фарма"
  • "Мариуполь" – "Васт"
  • "Виктория" – "Дружба"

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

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