Кубок Украины: состоялась жеребьевка первого военного розыгрыша

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

К церемонии присоединились защитник Украины из 242-го отдельного батальона ТРО Вооруженных сил, старший лейтенант Максим Колисниченко и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Своих соперников получили 35 команд.

На первом этапе стартуют пять любительских коллективов. "Николаев" из Львовской области примет черновицкую "Фазенду", савинецкая "Олимпия" в Полтавской области встретится с "Кудровкой" из Черниговской области, а "Штурм" из Иванкова померяется силами с новичком Второй лиги – столичным клубом ЮКСА. Базовой датой матчей выбрали 29 июля.

Во втором раунде к трем победителям первого этапа присоединятся 29 клубов Первой и Второй лиг ПФЛ. Волей жребия уже на этой стадии произойдет несколько знаковых противостояний. В частности, в Ивано-Франковске "Прикапатье" примет львовские "Карпаты" в Галицком дерби, а тернопольская "Нива" поедет в Хмельницкий на принципиальный матч с "Подольем".

Представители украинской Премьер-лиги присоединятся к соревнованиям на четвертом этапе – 1/16 финала. Там сыграют 8 команд из нижней половины турнирной таблицы. "Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Динамо" и другие начнут выступления в 1/8 финала. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая.

В сезоне 2022/23 УАФ отказалась от проведения Кубка Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ. Не доиграли турнир и в предыдущем сезоне. Последним же победителем Кубка Украины остается столичное "Динамо" (2020/21).

Первый предварительный раунд, 29 июля:

"Николаев" Львовская область – "Фазенда"

"Олимпия" – "Кудровка"

"Штурм" – ЮКСА

Второй предварительный этап, 2 августа: