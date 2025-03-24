Кубок України: УАФ затвердила дати чвертьфінальних матчів

Боротьбу за трофей продовжують вісім команд. Серед них – шість представників УПЛ: донецький "Шахтар", київське "Динамо", житомирське "Полісся", рівненський "Верес", львівський "Рух" та "Олександрія". Ще два клуби представляють Першу лігу: "Буковина" з Чернівців та сумська "Вікторія".

Зустріч молодших за рангом суперників призначили на вівторок, 1 квітня. А всі представники УПЛ розіграють путівки в півфінал наступного дня – 2 квітня.

Кубок України-2024/25, чвертьфінал, розклад матчів

1 квітня (вівторок)

13:00, "Буковина" – "Вікторія"

2 квітня (середа)

14:00, "Олександрія" – "Шахтар"

18:00, "Рух" – "Динамо"

18:00, "Верес" – "Полісся"

Півфінальні матчі відбудуться в середу, 23 квітня. Фінал пройде також у середу, 14 травня на домашній арені "Полісся" – Центральному стадіоні Житомира.

Таким чином Житомир стане десятим містом, де зіграють фінал національного Кубка. Вирішальні поєдинки попередніх турнірів найчастіше приймав Київ – 18 разів. П'ять фіналів відбулися у Харкові, два – у Дніпрі. По одному разу – в Сумах, Полтаві, Львові, Запоріжжі, Тернополі та Рівному.

Зазначимо, що перемога в Кубку України дає право на участь у другому етапі кваліфікації Ліги Європи.

Чинним володарем трофея є "Шахтар". В минулорічному фіналі "гірники" перемогли полтавську "Ворсклу" (2:1) та здобули 14-й в історії клубу Кубок України.

За цим показником донецький клуб вийшов на чисте перше місце, випередивши "Динамо" з 13-ма перемогами в турнірі. Крім пари вітчизняних грандів, трофей здобували також одеський "Чорноморець" (двічі), "Ворскла" та сімферопольська "Таврія" – по одному разу.