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Кубок України: УАФ визначила пари третього раунду

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Київ, П'ятниця 04 серпня 2023 16:16
Кубок України: УАФ визначила пари третього раунду Фото: Андрій Воробей (праворуч) – найкращий бомбардир Кубка України всіх часів (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

У столичному Будинку футболу провели жеребкування чергової стадії Кубка України 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До церемонії приєдналися захисник України з 241-ї окремої бригади ТРО ЗСУ, молодший сержант Артем Мороз та колишній форвард збірної України Андрій Воробей. Своїх суперників отримали 16 команд.

На цьому етапі змагатимуться колективи Першої та Другої ліг, а також останні представники аматорського футболу – "Миколаїв" із Львівщини та "Кудрівка" з Чернігівської області. Базовою датою матчів обрали 15 серпня. Серед інших протистоянь виділяється дербі Києва між "Локомотивом" і "Лівим берегом".

Представники української Прем'єр-ліги приєднаються до змагань на четвертому етапі – 1/16 фіналу. Там зіграють 8 команд із нижньої половини турнірної таблиці. "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря", "Динамо" та інші розпочнуть виступи в 1/8 фіналу. Фінал Кубка України зіграють 15 травня.

Список матчів третього попереднього раунду Кубка України 2023/24:

  • "Скала 1911" – "Нива" Тернопіль
  • "Миколаїв" – "Агробізнес"
  • "Прикарпаття" – "Епіцентр"
  • "Звягель" – ЮКСА
  • "Локомотив" – "Лівий берег"
  • "Кудрівка»" – "Маріуполь"
  • "Інгулець" – "Вікторія"
  • "Тростянець" – "Гірник-Спорт"

Кубок України: УАФ визначила пари третього раунду

До слова, напередодні "Ворскла" програла "Ділі" на виїзді та покинула єврокубки 2023/24.

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