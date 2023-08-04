Кубок Украины: УАФ определила пары третьего раунда
В столичном Доме футбола провели жеребьевку очередной стадии Кубка Украины 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
К церемонии присоединились защитник Украины из 241-й отдельной бригады ТРО ВСУ, младший сержант Артем Мороз и бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей. Своих соперников получили 16 команд.
На этом этапе будут соревноваться коллективы Первой и Второй лиг, а также последние представители любительского футбола – "Николаев" из Львовской области и "Кудровка" из Черниговской. Базовой датой матчей выбрали 15 августа. Среди других противостояний выделяется дерби Киева между "Локомотивом" и "Левым берегом".
Представители украинской Премьер-лиги присоединятся к соревнованиям на четвертом этапе – 1/16 финала. Там сыграют 8 команд из нижней половины турнирной таблицы. "Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Динамо" и другие начнут выступления в 1/8 финала. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая.
Список матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины 2023/24:
- "Скала 1911" – "Нива" Тернополь
- "Николаев" – "Агробизнес"
- "Прикарпатье" – "Эпицентр"
- "Звягель" – ЮКСА
- "Локомотив" – "Левый берег"
- "Кудровка"" – "Мариуполь"
- "Ингулец" – "Виктория"
- "Тростянец" – "Горняк-Спорт"
К слову, накануне "Ворскла" проиграла "Диле" на выезде и покинула еврокубки 2023/24.
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