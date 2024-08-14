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Кубок України: УАФ визначила пари першого раунду з командами УПЛ

Фото: "Карпати" отримали в суперники "моряків" (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорців

Жеребкування чергової стадії Кубка України 2024/25 відбулося в столичному Будинку футболу. Перелік учасників змагань поповнили 7 колективів української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До церемонії приєдналися колишній оборонець збірної України В'ячеслав Шевчук і екс-керманич київського "Динамо" Олександр Хацкевич. Своїх суперників отримали 16 команд.

У боротьбу за трофей вступлять команди з нижньої половини турнірної таблиці УПЛ за підсумками минулого сезону. Зокрема, опонентів дізналися луганська "Зоря", ковалівський "Колос", одеський "Чорноморець", рівненський "Верес", київська "Оболонь", а також новачки дивізіону – петровський "Інгулець" та львівські "Карпати".

"Зелено-білі" зустрінуться з дворазовим володарем трофею – одеським "Чорноморцем". Натомість "Верес" гостюватиме в харківського "Металіста 1925", а "Зоря" проекзаменує аматорську "Олімпію" зі Савинців на Полтавщині. "Колос" же прийме "Оболонь".

Окрім того, виступи в Кубку України продовжить друголіговий "Пробій" з Городенки. До нього в гості приїде "Інгулець". Ще один аматорський колектив – "Миколаїв" із Львівської області – прийме чернівецьку "Буковину". Закарпатський "Минай" зустрінеться зі сумською "Вікторією", а "Кудрівка" – з командою ЮКСА.

Базовою датою цього раунду обрали 21 серпня. Переможці протистоянь опиняться в 1/8 фіналу Кубка України. Якраз на цій стадії до турніру приєднаються і гранди – донецький "Шахтар", київське "Динамо", криворізький "Кривбас" та інші. Фінал Кубка України зіграють 14 травня.

Список матчів третього попереднього етапу Кубка України 2024/25:

  • "Пробій" – "Інгулець"
  • "Минай" – "Вікторія"
  • "Карпати" – "Чорноморець"
  • "Колос" – "Оболонь"
  • "Металіст 1925" – "Верес"
  • "Олімпія" – "Зоря"
  • "Миколаїв" – "Буковина"
  • "Кудрівка" – ЮКСА

 

До слова, раніше "Полісся" забрало призи туру Прем'єр-ліги після перемоги над "Шахтарем".

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ВересКубок УкраїниЗоряБуковинаЧерноморецФК Карпаты