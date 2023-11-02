Кубок України: "Полісся" з тривогою і серією пенальті здолало "Олександрію" в 1/4 фіналу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Кубок України, 1/4 фіналу

"Полісся" – "Олександрія" – 0:0 (пенальті – 4:3)

Із перших хвилин на полі запанував позиційний футбол. Олександрійці спершу блокували всі спроби господарів створити небезпеку біля володінь Шевченка. Та згодом набралися сміливості для своїх випадів – Бойко впорався з ударами Шулянського та Михайленка.

Однак, поступово гра заспокоїлася. Ні в "Полісся", ні в "Олександрії" до перерви геть нічого не клеїлося в атаках. Трохи цікавіше ставало під час стандартів. Та до стовідсоткових нагод справа в першій половині так і не дійшла.

У дебюті другого тайму команди обмінялися змарнованими моментами. Житомирянин Козак із правого кута штрафного перевірив пильність голкіпера. "Олександрія" відповіла ударом Шулянського метрів із 20-ти – Бойко на лінії воріт не дрімав.

Новий же спалах активності настав під завісу зустрічі. Спершу "поліський вовк" Макуана втік на побачення з Шевченком із центра поля, але пробити так і не зумів, бо кіпер відважно кинувся в ноги вінгеру. Натомість на 85-й хвилині Бойко в нижньому куті відбив удар олександрійця Шостака через себе після стандарту.

А далі матч майже на годину перервала повітряна тривога. Після неї шанс вирвати для "Полісся" перемогу в основний час змарнував Аріельсон, постріл якого з лінії штрафного парирував Шевченко. Тож довелося грати овертайм.

Там ближчими до успіху були "поліські вовки". Той же Аріельсон пробив над воротами головою після класної діагоналі. Та післяматчевої лотереї вже було не уникнути. А там промахи олександрійців Логінова (воротар) і Копини (поперечина) подарували путівку в півфінал "Поліссю".