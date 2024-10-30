Кубок України: "Олександрія" розтрощила клуб Першої ліги, "Буковина" переграла "Пробій"

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

"Пробій" – "Буковина" – 0:1

Гол: Бойчук, 88

ЮКСА – "Олександрія" – 1:4

Голи: Дебелко, 49 – Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 36

Амбітна "Буковина" гостювала на Прикарпатті в одного з лідерів Другої ліги. Новачок професіонального футболу гідно протистояв чернівчанам і ледь не перевів матч у додатковий час. Однак, не дотягнув до овертайму кілька хвилин.

Вирішальний гол прийшов із лівого флангу атаки "Буковини". Бодня відкрився під передачу з глибини та залишив за спиною оборонця "Пробою", а далі виконав навіс у центр штрафного майданчика. Там абсолютно вільний Бойчук головою спрямував м'яч повз кіпера.

Зате швидко померла інтрига в столиці. Саме тут ЮКСА з Тарасівки приймала лідера Прем'єр-ліги. "Олександрія" приголомшила господарів чотирма голами за 36 хвилин. Підопічні Руслана Ротаня повели на 8-й хвилині, коли після активного пресингу м'яч опинився в Плакси, а той пробив у ближній кут із лінії штрафного.

У середині тайму "Олександрія" подвоїла перевагу. Це Козак у дотик замкнув простріл Костишина з лівого флангу. А потім справжній шедевр виконав Скорко, який прямим ударом зі штрафного метрів із 30-ти відправив м'яч у дев'ятку воріт "християн". Перед перервою Плакса оформив дубль, зігравши на підбиранні після кутового.

Для ЮКСи трохи зажевріла надія на старті другої половини. Цього разу "християнам" вдалося завдяки пресингу відібрати м'яч на чужій половині, тож Ситніков загнав "свояка" від Дебелка – 1:4. Утім, розвинути цей локальний успіх господарі не зуміли та розгромно поступилися "жовто-чорним".