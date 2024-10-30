Кубок Украины: "Александрия" сокрушила клуб Первой лиги, "Буковина" переиграла "Пробий"

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

"Пробий" – "Буковина" – 0:1

Гол: Бойчук, 88

ЮКСА – "Александрия" – 1:4

Голы: Дебелко, 49 – Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 36

Амбициозная "Буковина" гостила на Прикарпатье у одного из лидеров Второй лиги. Новичок профессионального футбола достойно противостоял черновчанам и едва не перевел матч в дополнительное время. Однако не дотянул до овертайма несколько минут.

Решающий гол пришел с левого фланга атаки "Буковины". Бодня открылся под передачу из глубины и оставил за спиной защитника "Пробоя", а затем выполнил навес в центр штрафной. Там абсолютно свободный Бойчук головой отправил мяч мимо кипера.

Зато быстро умерла интрига в столице. Именно здесь ЮКСА из Тарасовки принимала лидера Премьер-лиги. "Александрия" ошеломила хозяев четырьмя голами за 36 минут. Подопечные Руслана Ротаня повели на 8-й минуте, когда после активного прессинга мяч оказался у Плаксы, а тот пробил в ближний угол с линии штрафной.

В середине тайма "Александрия" удвоила преимущество. Это Козак в касание замкнул прострел Костышина с левого фланга. А затем настоящий шедевр исполнил Скорко, отправивший прямым ударом со штрафного метров с 30-ти мяч в девятку ворот "христиан". Перед перерывом Плакса оформил дубль, сыграв на подборе после углового.

Для ЮКСы немного забрезжила надежда на старте второй половины. На этот раз "христианам" удалось благодаря прессингу отобрать мяч на чужой половине, поэтому Ситников загнал "свояка" от Дебелко – 1:4. Впрочем, развить этот локальный успех хозяева не сумели и разгромно уступили "желто-черным".