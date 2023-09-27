Кубок України: "Дніпро-1" програв "Поліссю", "Минай" вилетів від представника Першої ліги

Кубок України, 1/8 фіналу

"Вікторія" – "Минай" – 1:0

Гол: Сасовський, 46

"Полісся" – "Дніпро-1" – 1:1 (пенальті – 5:4)

Голи: Кушніренко, 90+2 – Адамюк, 77

Закарпатці приїхали до Сум у неоптимальному складі. Це підвищило шанси одного з лідерів Першої ліги на вихід до наступного раунду. Проте, в першому таймі територіальною ініціативою володів саме "Минай". Натомість "Вікторія" запам'яталася напівнагодами Шавріна та Євпака перед перервою.

Зате на старті другої половини сумчани відкрили рахунок. Допоміг господарям стандарт. Це Сасовський відгукнувся на подачу з кутового та головою з лінії воротарського відправив м'яч у сітку. Згодом він же міг подвоїти перевагу, але поцілив у поперечину. Та й одного м'яча "Вікторії" вистачило для перемоги.

У першому таймі протистояння в Житомирі "Дніпро-1" контролював перебіг подій. Щоправда, довести низку перспективних атак до взяття воріт "спортклубівці" так і не зуміли. Так з'ясування взаємин із "Поліссям" відклали на кінцівку основного часу.

Лише на 77-й хвилині дніпровці зуміли повести в рахунку. Сваток від лінії поля виконав навіс, а Адамюк виграв другий поверх і спрямував м'яч у сітку. Однак, залишити ворота сухими гості не зуміли. На другій доданій Кушніренко розібрався в хаосі біля воріт "Дніпра-1" та проштовхнув м'яч за лінію.

Не змогли виявити сильнішого команди і в овертаймі. Як наслідок, дійшла черга до післяматчевої лотереї. Там "спортклубівець" Гуцуляк не реалізував перший же одинадцятиметровий, а точність партнерів уже значення не мала – п'ятірка житомирян не схибила жодного разу.