Кубок України-2024/25: три битви за півфінал. Повний розклад та де дивитися матчі

Де і коли дивитися матчі – підкаже РБК-Україна .

Стартова гра цього етапу пройшла у вівторок, 1 квітня. У Чернівцях зійшлися представники Першої ліги – місцева "Буковина" та "Вікторія" з Сум. Зустріч завершилась перемогою господарів (2:1), які й стали першими півфіналістами розіграшу.

2 квітня ще три путівки розіграють шість представників Прем'єр-ліги.

Кубок України-2024/25, чвертьфінал, розклад матчів середи:

14:00, "Олександрія" – "Шахтар"

18:00, "Рух" – "Динамо"

18:00, "Верес" – "Полісся"

Спочатку зіграють між собою "Олександрія" та "Шахтар". Команди, які безкомпромісно боряться за медалі національного чемпіонату, жереб звів і в другому за рангом змаганні. В УПЛ суперники вже зіграли двічі. У серпні "Олександрія" перемогла на своєму полі – 4:3. Проте у лютому "гірники" взяли впевнений реванш – 3:0. Нагадаємо, що саме "Шахтар" є чинним володарем трофею.

"Рух" з "Динамо" лише на минулих вихідних грали у Львові матч 22-го туру УПЛ. Команда Олександра Шовковського без проблем здолала суперника – 2:0. Чи скористається "Рух" можливістю взяти реванш у кубковому поєдинку?

Цікаве протистояння намічається і в Рівному, де "Верес" гратиме з "Поліссям". Суперники зовсім недавно, в 21-му турі УПЛ грали між собою саме на полі рівнян і для "Полісся" все завершилось нищівною поразкою – 1:5. Тепер "вовки" не просто прагнутимуть реваншу. Для них вихід у фінал Кубка – справа честі, адже вирішальний поєдинок цьогоріч відбудеться саме в Житомирі.

Зазначимо, що перемога в Кубку України дає право на участь у другому етапі кваліфікації Ліги Європи.

Матчі "Олександрія" – "Шахтар" та "Рух" – "Динамо" будуть транслюватися в прямому ефірі на каналі UPL.TV. А от гра "Верес" – "Полісся" доступна лише на Youtube-каналі рівненського клубу, причому за додаткову плату – 35 гривень.