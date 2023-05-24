Кубок Стенлі: "Вегас" знищив "Даллас" на виїзді в третьому фіналі Заходу

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конференція, фінал

"Даллас" – "Вегас" – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0); серія – 0:3

Шайби: Оді-Маршессо, 01:11, Барбашев, 05:57, Карр'є, 07:10, П'єтранджело, 28:28

Невадці шокували господарів льоду трьома шайбами в стартові 7 хвилин. Побиття "Старз" розпочав Оді-Маршессо. Вінгер класним кидком із лівої зони застав зненацька Оттінджера. Згодом Барбашев потужним пострілом із середньої дистанції реалізував більшість.

Завершив ударний відрізок Карр'є. Нападник четвертої ланки "Вегаса" після передачі Блюгера в два дотики відправив шайбу в ближню дев'ятку. Шокований таким стартом своїх підопічних керманич "Далласа" Пітер ДеБур випустив Веджвуда замість Оттінджера.

Утім, і резервний голкіпер "Старз" не врятував від четвертої шайби. "Голден Найтс" відзначилися у середині другого періоду. Це П'єтранджело в затяжній атаці гостей влучно кинув під стійку майже від синьої лінії та встановив остаточний результат зустрічі.

"Вегас" закріпив лідерство в серії до чотирьох перемог. Наступний матч зіграють у ніч проти п'ятниці в Далласі. "Старз" ДеБура права на поразку більше не мають.