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Кубок Стенлі: "Вегас" знищив "Даллас" на виїзді в третьому фіналі Заходу

Фото: Вільям Карр'є щойно закинув третю шайбу "Голден Найтс" (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорців

Переїзд фінальної серії Західної конференції Національної хокейної ліги до штату Техас не змінив розподіл сил. "Даллас Старз" зазнали розгромної поразки від "Вегас Голден Найтс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конференція, фінал

"Даллас" – "Вегас" – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0); серія – 0:3

Шайби: Оді-Маршессо, 01:11, Барбашев, 05:57, Карр'є, 07:10, П'єтранджело, 28:28

Невадці шокували господарів льоду трьома шайбами в стартові 7 хвилин. Побиття "Старз" розпочав Оді-Маршессо. Вінгер класним кидком із лівої зони застав зненацька Оттінджера. Згодом Барбашев потужним пострілом із середньої дистанції реалізував більшість.

Завершив ударний відрізок Карр'є. Нападник четвертої ланки "Вегаса" після передачі Блюгера в два дотики відправив шайбу в ближню дев'ятку. Шокований таким стартом своїх підопічних керманич "Далласа" Пітер ДеБур випустив Веджвуда замість Оттінджера.

Утім, і резервний голкіпер "Старз" не врятував від четвертої шайби. "Голден Найтс" відзначилися у середині другого періоду. Це П'єтранджело в затяжній атаці гостей влучно кинув під стійку майже від синьої лінії та встановив остаточний результат зустрічі.

"Вегас" закріпив лідерство в серії до чотирьох перемог. Наступний матч зіграють у ніч проти п'ятниці в Далласі. "Старз" ДеБура права на поразку більше не мають.

До слова, напередодні "Флорида" втретє здолала "Кароліну" в серії Східної конференції.

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