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Кубок Стэнли: "Вегас" уничтожил "Даллас" на выезде в третьем финале Запада

Фото: Уильям Каррье только что забросил третью шайбу "Голден Найтс" (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорцив

Переезд финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги в штат Техас не изменил распределение сил. "Даллас Старз" потерпели разгромное поражение от "Вегас Голден Найтс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Вегас" – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0); серия – 0:3

Шайбы: Оди-Маршессо, 01:11, Барбашев, 05:57, Каррье, 07:10, Пьетранджело, 28:28

Невадцы шокировали хозяев льда тремя шайбами в стартовые 7 минут. Избиение "Старз" начал Оди Маршессо. Вингер классным броском из левой зоны застал неожиданно Оттинджера. Впоследствии Барбашев мощным выстрелом из средней дистанции реализовал большинство.

Завершил ударный отрезок Каррье. Нападающий четвертого звена "Вегаса" после передачи Блюгера в два касания отправил шайбу в ближнюю девятку. Шокированный таким стартом своих подопечных вождь "Далласа" Питер ДеБур выпустил Веджвуда вместо Оттинджера.

Впрочем, и резервный голкипер "Старз" не спас от четвертой шайбы. "Голден Найтс" отличились в середине второго периода. Это Пьетранджело в затяжной атаке гостей бросил под стойку почти от синей линии и установил окончательный результат встречи.
"Вегас" закрепил лидерство в серии до четырех побед. Следующий матч сыграют в ночь на пятницу в Далласе. "Старз" ДеБура права на поражение больше не имеют.

К слову, накануне "Флорида" в третий раз одолела "Каролину" в серии Восточной конференции.

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