Кубок Стенлі: "Вегас" став першим фіналістом плей-офф на Заході

НХЛ, Кубок Стенлі, 2-й раунд

"Едмонтон" – "Вегас" – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1); серія – 2:4

Шайби: Макдевід, 00:55, Фогеле, 02:43 – Сміт, 00:24, Оді-Маршессо, 24:26, 27:44, 38:36, Карлссон, 59:21

Суперники фантастично стартували, оформивши три шайби на двох за неповні перші три хвилини. Відкрили рахунок гості – Сміт із центральної зони класним пострілом повз Скіннера завершив атаку "Вегаса" після перехоплення.

"Нафтовики" надали подвійну відповідь. Ще до першого оберту секундної стрілки Макдевід із правої зони вкидання технічно поклав шайбу в дальній кут. А згодом Фогеле перед воротами замкнув передачу Раяна з від'ємного кута.

Вирішальним відрізком у зустрічі, однак, виявився другий період. Його героєм став вінгер "Голден Найтс" Оді-Маршессо, який встиг відзначитися тричі за 20 хвилин. У перших двох випадках він вчасно зіграв на добиванні з "п'ятака". Хет-трик же канадець оформив кидком із лівої зони атаки.

Добив "Едмонтон" у третьому період Карлссон. Скандинав закинув у порожні ворота, коли "Ойлерз" із надією відігратися випустили шостого польового. Тепер "Вегас" чекатиме на суперника у фіналі конференції, яким стане переможець протистояння "Далласа" та "Сіетла".