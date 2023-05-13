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Кубок Стенлі: "Флорида" вийшла у фінал на Сході, "Вегас" утретє переграв "Едмонтон"

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Лас-Вегас, Субота 13 травня 2023 10:51
Кубок Стенлі: "Флорида" вийшла у фінал на Сході, "Вегас" утретє переграв "Едмонтон" Фото: Флоридці святкують успіх на канадському льоду (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Завоюванням путівки до фіналу Східної конференції Національної хокейної ліги завершилося для "Флориди Пантерз" протистояння з "Торонто Мейпл Ліфс". Натомість "Вегас Голден Найтс" знову вийшли вперед у серії проти "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Пантерз" шокували канадців двома шайбами в стартовому періоді. Спершу Екблад у більшості пробив Волла кидком із лівої зони. А згодом Верхейге потужним кидком після передачі Дюклера закріпив перевагу флоридців.

Оговталися "Мейпл Ліфс" у середині другої 20-хвилинки. Розмочив рахунок оборонець господарів Райллі, який прошив групу своїх і чужих кидком від синьої лінії. Під завісу ж основного часу Нюландер зумів оформити гол із гострого кута в контратаці та перевів матч в овертайм.

Фортуна там, однак, відвернулася від "Торонто". Лівий нападник гостей Казінс витримав академічну паузу в швидкій атаці "Флориди" та класно ввігнав шайбу в ближній нижній кут. У фіналі Сходу "Пантерз" зустрінуться з Кароліною.

Натомість у Західній конференції досі не визначився жоден фіналіст. "Вегас" завдяки домашній перемозі над "Едмонтоном" знову вирвався вперед у серії (3:2). "Ойлерз" непогано розпочали – Макдевід і Хайман закинули в першому періоді проти однієї шайби Айкела.

Та в другому "Голден Найтс" відзначилися тричі зусиллями Стоуна, Сміта та Хейга. Макдевід у третій 20-хвилинці тільки підсолодив гіркоту поразки "Едмонтона". Наступний матч зіграють в Альберті в неділю ввечері.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Торонто" – "Флорида" – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1); серія – 1:4
  • "Вегас" – "Едмонтон" – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1); серія – 3:2

До слова, напередодні "Кароліна" переграла "Нью-Джерсі" вдома в овертаймі.

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