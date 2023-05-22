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Кубок Стенлі: "Вегас" в овертаймі вдруге дотиснув "Даллас" у фіналі Заходу

Фото: Чендлер Стівенсон оформив переможну шайбу (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою "Вегас Голден Найтс" завершився другий матч фінальної серії Західної конференції Національної хокейної ліги проти "Даллас Старз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конференція, фінал

"Вегас" – "Даллас" – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0); серія – 2:0

Шайби: Стоун, 10:08, Оді-Маршессо, 57:38, Стівенсон, 61:12 – Хейсканен, 02:47, Робертсон, 29:21

Техасці зуміли швидко відкрити рахунок. Це оборонець "Старз" Хейсканен потужним кидком із дистанції оформив "свояка" від чеха Факси. "Голден Найтс" відігралися в середині першого періоду. Стоун реалізував більшість, замкнувши перед воротами передачу Стівенсона.

"Даллас" відповів у другій 20-хвилинці. Гості теж зуміли скористалися чисельною перевагою. У другій фазі атаки техасців Робертсон першим зреагував на відскок і відправив шайбу повз Хілла. Характерно, що сам нападник і перехопив "диск" за воротами.

Та кінцівку зустрічі краще провели "Голден Найтс". За дві з хвостиком хвилини до фінальної сирени Оді-Маршессо на "п'ятаку" в дотик переправив за лінію передачу Айкела з-за воріт. А на старті овертайму Стівенсон вчасно опинився на добиванні після кидка Теодора.

Завдяки цій перемозі "Вегас" закріпив лідерство в серії (2:0). Наступні два матчі команди зіграють у Техасі. Перший поєдинок – у ніч проти середи, 24 травня.

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