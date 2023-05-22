Кубок Стэнли: "Вегас" в овертайме снова дожал "Даллас" в финале Запада

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"Вегас" – "Даллас" – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0); серия – 2:0

Шайбы: Стоун, 10:08, Оди-Маршессо, 57:38, Стивенсон, 61:12 – Хейсканен, 02:47, Робертсон, 29:21

Техасцы сумели быстро открыть счет. Это защитник "Старз" Хейсканен мощным броском с дистанции оформил "свояка" от чеха Факсы. "Голден Найтс" отыгрались в середине первого периода. Стоун реализовал большинство, замкнув перед воротами передачу Стивенсона.

"Даллас" ответил во второй 20-минутке. Гости тоже сумели воспользоваться численным преимуществом. Во второй фазе атаки техасцев Робертсон первым среагировал на отскок и отправил шайбу мимо Хилла. Характерно, что сам нападающий и перехватил "диск" за воротами.

Но концовку встречи лучше провели "Голден Найтс". За две с хвостиком минуты до финальной сирены Оди-Маршессо на "пятаке" в касание переправил за линию передачу Айкела из-за ворот. А на старте овертайма Стивенсон вовремя оказался на добивании после броска Теодора.

Благодаря этой победе "Вегас" закрепил лидерство в серии (2:0). Следующие два матча команды сыграют в Техасе. Первый поединок – в ночь на среду, 24 мая.