RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кубок Стэнли: "Вегас" в овертайме снова дожал "Даллас" в финале Запада

Фото: Чендлер Стивенсон оформил победную шайбу (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорцив

Домашней победой "Вегас Голден Найтс" завершился второй матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги против "Даллас Старз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Вегас" – "Даллас" – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0); серия – 2:0

Шайбы: Стоун, 10:08, Оди-Маршессо, 57:38, Стивенсон, 61:12 – Хейсканен, 02:47, Робертсон, 29:21

Техасцы сумели быстро открыть счет. Это защитник "Старз" Хейсканен мощным броском с дистанции оформил "свояка" от чеха Факсы. "Голден Найтс" отыгрались в середине первого периода. Стоун реализовал большинство, замкнув перед воротами передачу Стивенсона.

"Даллас" ответил во второй 20-минутке. Гости тоже сумели воспользоваться численным преимуществом. Во второй фазе атаки техасцев Робертсон первым среагировал на отскок и отправил шайбу мимо Хилла. Характерно, что сам нападающий и перехватил "диск" за воротами.

Но концовку встречи лучше провели "Голден Найтс". За две с хвостиком минуты до финальной сирены Оди-Маршессо на "пятаке" в касание переправил за линию передачу Айкела из-за ворот. А на старте овертайма Стивенсон вовремя оказался на добивании после броска Теодора.

Благодаря этой победе "Вегас" закрепил лидерство в серии (2:0). Следующие два матча команды сыграют в Техасе. Первый поединок – в ночь на среду, 24 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей