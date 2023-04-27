Кубок Стенлі: "Сіетл" втретє переграв "Колорадо", "Бостон" поступився "Флориді"

"Бостон" не скористався нагодою закінчити серію з "Пантерз" на домашньому льоду. "Брюїнз" тричі опинялися в ролі того, що наздоганяє, але щоразу поверталися до гри. Шайбами відзначилися Маршан, Бержерон і Холл.

Зрештою, з'ясування взаємин перейшло в овертайм. Там можливості відігратися бостонці вже не мали. Натомість "Флорида" скористалася помилкою воротаря "Брюїнз" Ульмарка. Верхейге від зони з-за воріт віддав на "п'ятак", де Ткачук у кілька дотиків оформив гол.

Тим часом у Колорадо "Кракен" здобули другу перемогу поспіль у протистоянні з "Евеланш". Після безгольового першого періоду команди обмінялися шайбами на старті другого. Форвард "Сіетла" Гікі вдало зіграв на добиванні, а господар Маккіннон відповів голом із "п'ятака".

Та далі "Кракен" відзначилися ще двічі. Дебютант Картай класним кидком із правої зони завершив контратаку гостей. А на старті третьої 20-хвилинки Гурд підправив шайбу в сітку після пострілу Сусі. Гол Родрігеса з двома рикошетами вже не врятував "Колорадо".