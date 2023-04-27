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Кубок Стэнли: "Сиэтл" в третий раз обыграл "Колорадо", "Бостон" уступил "Флориде"

Фото: "Кракен" повели в серии из "Колорадо" (twitter.com/SeattleKraken)
Автор: Антон Федорцив

Матчами в Бостоне и Денвере продолжился первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. Очередные победы одержали "Флорида Пантерз" и "Сиэтл Кракен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

"Бостон" не воспользовался возможностью закончить серию с "Пантерз" на домашнем льду. "Брюинз" трижды оказывались в роли догоняющего, но каждый раз возвращались в игру. Шайбами отличились Маршан, Бержерон и Холл.

В конце концов, выяснение отношений перешло в овертайм. Там возможности отыграться у бостонцев уже не было. "Флорида" же воспользовалась ошибкой вратаря "Брюинз" Ульмарка. Верхейге от зоны из-за ворот отдал на "пятак", где Ткачук в несколько касаний оформил гол.

Тем временем в Колорадо "Кракен" одержали вторую победу подряд в противостоянии с "Эвеланш". После безголевого первого периода команды обменялись шайбами на старте второго. Форвард "Сиэтла" Гики удачно сыграл на добивании, а хозяин Маккиннон ответил голом с "пятака".

Но дальше "Кракен" отличились еще дважды. Дебютант Картай классным броском из правой зоны завершил контратаку гостей. А на старте третьей 20-минутки Гурд подправил шайбу в сетку после выстрела Суси. Гол Родригеса с двумя рикошетами уже не спас "Колорадо".

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