Кубок Стенлі: "Рейнджерс" вибили "Вашингтон", "Едмонтон" мінімально здолав "Лос-Анджелес"
Розіграш Кубка Стенлі-2024 продовжився чотирма поєдинками в Західній та Східній конференціях Національної хокейної ліги. "Нью-Йорк Рейнджерс" завоювали путівку в наступний раунд, а "Колорадо Евеланш", "Ванкувер Кенакс" і "Едмонтон Ойлерз" здобули треті перемоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
У Денвері "Колорадо" обмінявся шайбами з "Вінніпегом" у стартовому періоді. На гол Лехконена після передачі з-за воріт "Джетс" відповіли влучним кидком Шмідта з центральної зони. А от далі гості з Канади відверто посипалися.
У другій 20-хвилинці "Евеланш" відзначилися ще тричі. Нічушкін закинув двічі, реалізувавши більшість в обох випадках. "Юкі" Макар увінчав закинутою шайбою сольний прохід. А під завісу зустрічі Нічушкін оформив хет-трик, розписавшись у порожніх воротах "Вінніпега".
Натомість в Нешвіллі рахунок відкрили гості. Бесер опинився наодинці в лівій зоні вкидання і без перешкод вивів "Кенакс" вперед. У відповідь "Предаторз" організували гол Джанковскі, який поцілив під поперечину кидком зі середньої дистанції.
На початку другого та третього періодів "Нешвілл" відзначився ще двічі – Нюквіст реалізував контратаку господарів, а Форсберг влучив у незахищені ворота. Та далі слово взяв Бесер, який двома шайбами на добиванні перевів матч в овертайм. А там Ліндгольм із близької відстані переграв голкіпера та приніс перемогу "Ванкуверу".
"Рейнджерс" підкорили американську столицю. Гості відкрили рахунок на першій хвилині, коли Какко перед воротами розібрався в моменті. "Кепіталз" відігралися зусиллями Фехерварі, який завершив затяжну атаку. Та ще до кінця стартового періоду Трочек реалізував більшість "Вашингтона".
У середині другої 20-хвилинки господарі знову зрівняли рахунок – Лап'єр із другої спроби переграв воротаря після сольного проходу. Однак, у фінальному періоді "Нью-Йорк" вирвав перемогу. Спершу Панарін скористався чисельною перевагою і забив із лівої зони вкидання, а потім Рословіч відправив шайбу в порожні ворота та вивів "Рейнджерс" у наступний раунд плей-офф.
Із футбольним рахунком завершився поєдинок у Лос-Анджелесі. Після трьох надрезультативних матчів "Кінгз" та "Ойлерз" тепер обмежилися лише однією шайбою на двох. "Едмонтон" оформив гол у середині другого періоду протистояння.
"Нафтовики" скористалися більшістю. Бушар "прошив" скупчення хокеїстів обох команд кидком із дистанції. У ролі асистентів виступили Драйзайтль і Макдевід. Тепер серія повернеться в Едмонтон, а останнім у серії може стати вже поєдинок у ніч проти 2 травня.
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Колорадо" – "Вінніпег" – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0); серія – 3:1
- "Нешвілл" – "Ванкувер" – 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1); серія – 1:3
- "Вашингтон" – "Рейнджерс" – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2); серія – 0:4
- "Лос-Анджелес" – "Едмонтон" – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0); серія – 1:3
До слова, вранці підготували анонс головних спортивних подій робочого тижня.
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