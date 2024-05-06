Кубок Стенлі: "Рейнджерс" перестріляв "Кароліну", "Даллас" у сьомому матчі вибив "Вегас"

У Нью-Йорку команди обмінялися шайбами в дебюті. "Синьосорочечники" відкрили рахунок зусиллями Зібанеджада, який замкнув передачу Рословіча з-за воріт. "Гаррікейнз" відповіли голом Слевіна з дистанції. Утім, "Рейнджерс" відзначилися ще двічі до кінця періоду – Зібанеджад і Трочек скористалися більшістю господарів.

На початку фінальної 20-хвилинки "Кароліна" скоротила відставання – Нечас реалізував вихід 1 в 0. Господарі відновили статус-кво завдяки Панаріну, який кинув під ближню стійку після перехоплення. Шайба Джарвіса з "п'ятака" лише підсолодила гіркоту поразки "Гаррікейнз".

Натомість в Техасі "Старз" закрили серію проти "Голден Найтс". Відкрив рахунок "Даллас" у середині першого періоду, коли Джонстон із центральної зони відправив шайбу під пасткою Хілла. "Вегас" відповів у середині другої 20-хвилинки – Хауден перед воротами замкнув передачу Амадіо.

Однак, останнє слово в протистоянні було за "Старз". У дебюті фінального періоду Факса з правої зони вкидання влучив у ближній кут воріт "Голден Найтс". У наступному раунді "Даллас" зустрінеться з "Колорадо". Перший матч відбудеться в ніч проти середи, 8 травня.

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