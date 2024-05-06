Кубок Стэнли: "Рейнджерс" перестрелял "Каролину", "Даллас" в седьмом матче выбил "Вегас"

В Нью-Йорке команды обменялись шайбами в дебюте. "Синерубашечники" открыли счет усилиями Зибанеджада, замкнувшего передачу Рословича из-за ворот. "Харрикейнз" ответили голом Слевина с дистанции. Впрочем, "Рейнджерс" отличились еще дважды до конца периода – Зибанеджад и Трочек воспользовались большинством хозяев.

В начале финальной 20-минутки "Каролина" сократила отставание – Нечас реализовал выход 1 в 0. Хозяева восстановили статус-кво благодаря Панарину, бросившему под ближнюю стойку после перехвата. Шайба Джарвиса с "пятака" лишь подсластила горечь поражения "Харрикейнз".

В свою очередь в Техасе "Старз" закрыли серию против "Голден Найтс". Открыл счет "Даллас" в середине первого периода, когда Джонстон из центральной зоны отправил шайбу под ловушкой Хилла. "Вегас" ответил в середине второй 20-минутки – Хауден перед воротами замкнул передачу Амадио.

Однако последнее слово в противостоянии было за "Старз". В дебюте финального периода Факса из правой зоны вбрасывания попал в ближний угол ворот "Голден Найтс". В следующем раунде "Даллас" встретится с "Колорадо". Первый матч состоится в ночь на среду, 8 мая.

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