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Кубок Стенлі: "Кароліна" вдруге здолала "Рейнджерс", "Даллас" знищив "Колорадо"

Фото: "Старз" святкують третю з чотирьох необхідних перемог над "Евеланш" (facebook.com/DallasStars)
Автор: Антон Федорців

Розіграш Кубка Стенлі-2024 продовжився поєдинками півфінальних серій Сходу та Заходу Національної хокейної ліги. Упевнені перемоги відсвяткували "Кароліна Гаррікейнз" і "Даллас Старз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Після безгольового першого періоду в Нью-Йорку "Рейнджерс" відкрили рахунок на початку другого. "Синьосорочечники" в меншості вибігли в контратаку 2 в 1, і Труба впевнено переграв голкіпера "Гаррікейнз". Однак, одноклубники останнього сповна поквиталися в третій 20-хвилинці.

"Кароліна" шокувала господарів трьома шайбами в перші 10 хвилин. Спершу Стал влаштував сольний прохід після передачі Орлова. Далі Кузнєцов вчасно опинився на добиванні. А потім Мартінук відзначився з центральної зони після передачі з-за воріт. Добив "Нью-Йорк" Нечас шайбою у порожні ворота.

 

 

Зате "Даллас" виграв кожен із трьох періодів. У першому рахунок відкрив Джонстон, проштовхнувши шайбу за лінію у меншості. У другій же 20-хвилинці закріпили успіх "Старз" той же Джонстон і Хейсканен. Перший реалізував більшість техасців із нульового кута, а оборонець "прошив" трафік кидком від синьої лінії.

Міттелстадт із близької відстані, здавалося, повернув "Евеланш" у гру. Проте, в третьому періоді "Даллас" оформив ще дві шайби. Дадонов розібрався в метушні під воротами, а Стіл розписався у порожніх, коли "Колорадо" випустив шостого польового.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Рейнджерс" – "Кароліна" – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4); серія – 3:2
  • "Колорадо" – "Даллас" – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2); серія – 1:3

До слова, напередодні "Флорида" втретє переграла "Бостон" у 1/2 фіналу Східної конференції.

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