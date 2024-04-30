Кубок Стенлі: "Флорида" вибила "Тампу-Бей", "Даллас" зрівнявся з "Вегасом" у серії
"Флорида Пантерз" поповнили список учасників другого раунду плей-офф Національної хокейної ліги, розгромивши "Тампу-Бей Лайтнінг". Зате "Даллас Старз" зрівняли рахунок у протистоянні з "Вегас Голден Найтс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Після безгольового першого періоду в Санрайзі "Пантерз" узялися до справи в другому. Відкрив рахунок Верхейге, який з другої спроби переграв Васілєвского. Згодом Барков закріпив перевагу "Флориди", зігравши на добиванні в меншості. "Лайтнінг" розмочили рахунок дальнім кидком Хедмана.
Однак, у третій 20-хвилинці господарі добили "Тампу-Бей". Спершу Барков розібрався на "п'ятаку" суперника. Далі Родрігес поцілив у ближній кут у контратаці "Пантерз". Натомість Верхейге та Міккола розписалися в порожніх воротах "Лайтнінг". Тепер "Флорида" чекатиме на сильнішого в серії "Бостона" з "Торонто".
Натомість "Вегас" віддалився від наступного етапу. У стартовому періоді "Голден Найтс" обмінялися шайбами з "Далласом". На гол Амадіо з "п'ятака" гості з Техасу відповіли влучним кидком Дадонова фактично з нульового кута.
На початку другої 20-хвилинки "Вегас" знову вийшов уперед зусиллями Айкела. "Старз" відігралися за чисельної переваги – Джонстон із близької відстані завершив затяжну атаку гостей. Далі Делландреа мимоволі оформив третю шайбу "Далласа". А Хінц закрив поєдинок шайбою у порожні ворота "Голден Найтс".
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Флорида" – "Тампа-Бей" – 6:1 (0:0, 2:1, 4:0); серія – 4:1
- "Вегас" – "Даллас" – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1); серія – 2:2
До слова, напередодні "Рейнджерс" учетверте переграли "Вашингтон" і вийшли в наступний раунд Кубка Стенлі.
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