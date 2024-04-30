Кубок Стэнли: "Флорида" выбила "Тампу-Бэй", "Даллас" сравнялся с "Вегасом" в серии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

После безголевого первого периода в Санрайзе "Пантерз" приступили к делу во втором. Открыл счет Верхейге, который со второй попытки переиграл Василевского. Впоследствии Барков закрепил преимущество "Флориды", сыграв на добивании в меньшинстве. "Лайтнинг" размочили счет дальним броском Хедмана.

Однако в третьей 20-минутке хозяева добили "Тампу-Бэй". Сначала Барков разобрался на "пятаке" соперника. Дальше Родригес попал в ближний угол в контратаке "Пантерз". В свою очередь Верхейге и Миккола расписались в пустых воротах "Лайтнинг". Теперь "Флорида" будет ждать сильнейшего в серии "Бостона" с "Торонто".

В свою очередь "Вегас" отдалился от следующего этапа. В стартовом периоде "Голден Найтс" обменялись шайбами с "Далласом". На гол Амадио с "пятака" гости из Техаса ответили точным броском Дадонова фактически с нулевого угла.

В начале второй 20-минутки "Вегас" снова вышел вперед усилиями Айкела. "Старз" отыгрались при численном преимуществе – Джонстон с близкого расстояния завершил затяжную атаку гостей. Далее Делландреа невольно оформил третью шайбу "Далласа". А Хинц закрыл поединок шайбой в пустые ворота "Голден Найтс".

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