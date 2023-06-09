Кубок Стенлі: "Флорида" в овертаймі вперше перемогла "Вегас" у фіналі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Флорида" – "Вегас" – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0); серія – 1:2

Шайби: Монтур, 04:08, Ткачук, 57:47, Верхейге, 64:27 – Стоун, 16:03, Оді-Маршессо, 34:59

Флоридцям вдалося оформити швидкий гол. У дебюті зустрічі затяжна атака "Пантерз" призвела до потужного кидка Монтура на вході до лівої зони після передачі Ткачука. "Вегас" відігрався під завісу періоду – самотній Стоун у більшості перед воротами підправив шайбу після пострілу Оді-Маршессо.

Останній скористався і чисельною перевагою "Голден Найтс" у середині другої 20-хвилинки. Айкел віддав поперечну передачу від правого краю, а Оді-Маршессо пробив у ближню дев'ятку. Бобровскій парирувати шайбу не зміг.

Утім, "Флорида" відшукали сили відігратися та перевести гру в овертайм. У фінальні хвилини господарі льоду кинули всі сили для другої шайби. Із шістьма польовими "Пантерз" дотиснули гостей, коли Ткачук розібрався на "п'ятаку" після кидка Верхейге. Сам канадець і вирвав перемогу – він наважився кинути ледь не від синьої лінії та влучив у верхній кут.

Завдяки перемозі "Флорида" скоротила відставання у фінальній серії до чотирьох перемог (1:2). Наступний матч теж відбудеться на домашній арені "Пантерз". Поєдинок відбудеться у ніч проти неділі, 11 червня.