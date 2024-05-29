Кубок Стенлі: "Флорида" в овертаймі дотиснула "Рейнджерс" і зрівняла рахунок у серії

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конфереція, фінал

"Флорида" – "Рейнджерс" – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0); серія – 2:2

Шайби: Беннетт, 28:45, Верхейге, 32:16, Райнхарт, 61:12 – Трочек, 08:51, Лафреньєр, 43:28

У середині першого періоду відкрили рахунок "синьосорочечники". Трочек у більшості потужно кинув під поперечину з центральної зони. "Пантерз" відповіли двома шайбами в наступній 20-хвилинці.

Спершу Беннетт проштовхнув "диск" за лінію. А далі Верхейге розібрався на "п'ятаку" за чисельної переваги господарів. Утім, у третьому періоді "Рейнджерс" повернулися в гру стараннями Лафреньєра, який біля воріт скористався передачею Фокса.

Довелося командам грати овертайм. Щоправда, там довго з'ясовувати взаємини не довелося. Вілер затримав суперника ключкою і залишив "Нью-Йорк" у меншості, а Райнхарт у наступній же атаці класним кидком у верхній кут засмутив Шестьоркіна.

Після чотирьох поєдинків серії рахунок рівний – 2:2. Наступний матч відбудеться у Великому яблуку в ніч проти п'ятниці, 31 травня. Натомість зі суботи на неділю "Флорида" та "Рейнджерс" знову зустрінуться в Санрайзі.