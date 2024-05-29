Кубок Стэнли: "Флорида" в овертайме дожала "Рейнджерс" и сравняла счет в серии

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Флорида" – "Рейнджерс" – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0); серия – 2:2

Шайбы: Беннетт, 28:45, Верхейге, 32:16, Райнхарт, 61:12 – Трочек, 08:51, Лафреньер, 43:28

В середине первого периода открыли счет "синерубашечники". Трочек в большинстве мощно бросил под перекладину из центральной зоны. "Пантерз" ответили двумя шайбами в следующей 20-минутке.

Сначала Беннетт протолкнул "диск" за линию. А дальше Верхейге разобрался на "пятаке" при численном преимуществе хозяев. Впрочем, в третьем периоде "Рейнджерс" вернулись в игру стараниями Лафреньера, который у ворот воспользовался передачей Фокса.

Пришлось командам играть овертайм. Правда, там долго выяснять отношения не пришлось. Уилер задержал соперника клюшкой и оставил "Нью-Йорк" в меньшинстве, а Райнхарт в следующей же атаке классным броском в верхний угол расстроил Шестеркина.

После четырех поединков серии счет равен – 2:2. Следующий матч состоится в Большом яблоке в ночь на пятницу, 31 мая. Зато с субботы на воскресенье "Флорида" и "Рейнджерс" снова встретятся в Санрайзе.