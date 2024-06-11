Кубок Стенлі: "Флорида" оформила вольовий розгром "Едмонтона" в другому фіналі

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Флорида" – "Едмонтон" – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0); серія – 2:0

Шайби: Міккола, 29:34, Родрігес, 43:11, 52:26, Екблад, 57:32 – Екгольм, 11:17

"Ойлерз" несподівано повели в середині першого періоду. На той момент команди грали у форматі 4 на 4 після вилучень Фогеле та Екмана-Ларссона. Оборонець Екгольм підключився до атаки "прошив" Бобровского поміж щитків.

"Пантерз" відігралися в середині другої 20-хвилинки. Міккола впродовж хвилини пройшов шлях від zero to hero. Фінський оборонець спершу ледь не відправив шайбу за лінію власних воріт, а потім увімкнувся в атаку та кидком зі середньої дистанції зрівняв рахунок.

У фінальному ж періоді "Флорида" виборола перемогу зусиллями Родрігеса. Спершу він влучив у ближню дев'ятку з лівої зони вкидання, а потім у дотик замкнув простріл Лунделла при чисельній перевазі господарів. Екблад же на останніх хвилинах відправив шайбу в порожні ворота "Едмонтона".

"Пантерз" закріпили перевагу в серії до чотирьох перемог (2:0). Наступні два матчі зіграють в Альберті. Перший поєдинок відбудеться в ніч проти п'ятниці, 14 червня.