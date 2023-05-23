Кубок Стенлі: "Флорида" мінімально здолала "Кароліну" в третьому фіналі Сходу

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конференція, фінал

"Флорида" – "Кароліна" – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0); серія – 3:0

Шайба: Райнхарт, 30:05

Черговий поєдинок команди розпочали в силовій манері. У першому періоді "Пантерз" і "Гаррікейнз" у загальному заробили по 4 хвилини штрафу. Зокрема, за грубу гру, блокування і гру з високо піднятою ключкою.

Перший та, як виявилося, останній гол глядачі побачили в другій 20-хвилинці. У середині періоду "Флориді" вдалося реалізувати більшість. Господарі льоду виграли вкидання і зусиллями Беннетта та Ткачука вивели на ударну позицію Райнхарта. Нападник у два дотики відправив шайбу в дальній верхній кут.

У вирішальні півгодини ігрового часу "Пантерз" зуміли втримати мінімальну перевагу та закріпили лідерство в серії (3:0). Наступна зустріч команд може стати останньою. Якщо флоридці здолають "Кароліну" в ніч проти 25 травня, то зіграють у фіналі Кубка Стенлі.

Схожа ситуація може скластися і на Заході. "Вегас" у серії до чотирьох перемог виграв обидва домашні поєдинки проти "Далласа". Тепер на команди чекають дві зустрічі в Техасі.