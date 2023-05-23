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Кубок Стэнли: "Флорида" минимально одолела "Каролину" в третьем финале Востока

Фото: Сэм Райнхарт только что открыл счет (twitter.com/FlaPanthersPR)
Автор: Антон Федорцив

Победой "Флориды Пантерз" с футбольным счетом завершился третий матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против "Каролины Харрикейнз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Флорида" – "Каролина" – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0); серия – 3:0

Шайба: Райнхарт, 30:05

Очередной поединок команды начали в силовой манере. В первом периоде "Пантерз" и "Харрикейнз" в общей сложности заработали по 4 минуты штрафа. В частности, за грубую игру, блокировку и игру с высоко поднятой клюшкой.

Первый и, как оказалось, последний гол зрители увидели во второй 20-минутке. В середине периода "Флориде" удалось реализовать большинство. Хозяева льда выиграли вбрасывание и усилиями Беннетта и Ткачука вывели на ударную позицию Райнхарта. Нападающий в два касания отправил шайбу в дальний верхний угол.

В решающие полчаса игрового времени "Пантерз" сумели удержать минимальное преимущество и закрепили лидерство в серии (3:0). Следующая встреча команд может стать последней. Если флоридцы обыграют "Каролину" в ночь на 25 мая, то сыграют в финале Кубка Стэнли.

Похожая ситуация может сложиться и на Западе. "Вегас" в серии до четырех побед выиграл оба домашних поединка против "Далласа". Теперь команды ждут две встречи в Техасе.

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