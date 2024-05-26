UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кубок Стенлі: "Даллас" зрівнявся з "Едмонтом" у фіналі Заходу

Фото: Мейсон Марчмент щойно оформив другу шайбу "Старз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

"Даллас Старз" здобули домашню перемогу над "Едмонтон Ойлерз" у фінальній серії Західної конференції Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, фінал

"Даллас" – "Едмонтон" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0); серія – 1:1

Шайби: Бенн, 03:39, Марчмент, 43:41, Лінделл, 57:57 – Браун, 04:23

 

 

У дебюті зустрічі команди швидко обмінялися шайбами. "Старз" повели після класного кидка Бенна в дальній кут у блискавичній атаці господарів. Утім, "Ойлерз" відповіли за 44 секунди – Браун розібрався на добиванні після парируваного пострілу Сісі.

"Нафтовики" перехопили ініціативу та домінували до кінця першого періоду. Проте, реалізувати перевагу не змогли, попри велику кількість кидків (16). "Даллас" вирівняв ситуацію у другій 20-хвилинці. Однак, середній період виявився безгольовим.

Зате в третьому "Старз" вирвали перемогу. На початку 20-хвилинки Марчмент класно підставив ключку під кидок Сутера від борту. Під завісу ж зустрічі Лінделл розписався у порожніх воротах "Едмонтона".

Отже, рахунок у серії став рівним (1:1). Наступні два матчі відбудуться в Канаді. Перший поєдинок запланований на ніч проти вівторка, 28 травня.

До слова, напередодні "Рейнджерс" вдома переграли "Флориду" в другому фіналі Східної конференції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей