Кубок Стэнли: "Даллас" сравнялся с "Эдмонтом" в финале Запада

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Эдмонтон" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0); серия – 1:1

Шайбы: Бенн, 03:39, Марчмент, 43:41, Линделл, 57:57 – Браун, 04:23

В дебюте встречи команды быстро обменялись шайбами. "Старз" повели после классного броска Бенна в дальний угол в молниеносной атаке хозяев. Впрочем, "Ойлерз" ответили 44 секунды спустя – Браун разобрался на добивании после парированного выстрела Сиси.

"Нефтяники" перехватили инициативу и доминировали до конца первого периода. Однако реализовать преимущество не смогли, несмотря на большое количество бросков (16). "Даллас" выровнял ситуацию во второй 20-минутке. Однако средний период оказался безголевым.

Зато в третьем "Старз" вырвали победу. В начале 20-минутки Марчмент классно подставил клюшку под бросок Сутера от борта. Под занавес же встречи Линделл расписался в пустых воротах "Эдмонтона".

Следовательно, счет в серии стал равным (1:1). Следующие два матча состоятся в Канаде. Первый поединок запланирован на ночь на вторник, 28 мая.