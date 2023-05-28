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Кубок Стенлі: "Даллас" на виїзді не дозволив "Вегасу" вийти до фіналу

Фото: "Старз" завадили невадцям пробитися у фінал (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Поверненням інтриги до фінальної серії Західної конференції Національної хокейної ліги ознаменувався п'ятий матч "Вегас Голден Найтс" проти "Даллас Старз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конференція, фінал

"Вегас" – "Даллас" – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2); серія – 3:2

Шайби: Барбашев, 13:36, Стівенсон, 23:20 – Гленденінг, 15:24, Робертсон, 25:29, Делландреа, 50:35, 52:02

У стартовому періоді команди обмінялися шайбами. На гол господаря льоду Барбашева, який обіграв Оттінджера на "п'ятаку", від техасців узявся відповісти Гленденінг. Нападник перед воротами підправив шайбу після кидка Харлі.

"Вегас" вийшов уперед на початку другої 20-хвилинки. Це Стівенсон в атаці невадців другим темпом влучно кинув із лівої зони. Проте, "Старз" знову відновили паритет за дві хвилини – Робертсон у метушні поблизу володінь Хілла проштовхнув шайбу в дальній кут.

А от третій період повністю був за "Далласом". Героєм гостей став Делландреа, який оформив дубль за дві хвилини. Спершу "десятка" техасців від синьої лінії пройшов до правої зони та потужним кидком "прошив" голкіпера. А згодом він чудово розібрався на добиванні.

Завдяки другій перемозі поспіль "Старз" повернулися до боротьби за путівку до фіналу Кубка Стенлі. Зрівняти рахунок у серії "Даллас" матиме нагоду на домашньому льоді. Матч запланований на вечір понеділка за Північноамериканським східним часом.

Раніше визначився перший фіналіст Кубка Стенлі-2023. На домашньому льоду "Флорида" здобула четверту перемогу над "Кароліною" (4:3). Вирішальний гол "Пантерз" оформили за п'ять секунд до фінальної сирени.

До слова, напередодні розібрали досягнення Меттью Ткачука в плей-офф НХЛ.

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