Кубок Стенлі: "Даллас" перестріляв "Едмонтон" у третьому фіналі Західної конференції

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, фінал

"Едмонтон" – "Даллас" – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2); серія – 1:2

Шайби: Хайман, 02:02, Макдевід, 07:37, Хенрік, 39:07 – Робертсон, 25:35, 28:05, 51:54, Джонстон, 29:08, Хейсканен, 58:08

"Нафтовики" потужно розпочали та до середини першого періоду оформили дві шайби. Лідер "Едмонтона" Макдевід спершу загнав "свояка" від Хаймана. А потім після проїзду Екгольма за воротами проштовхнув шайбу за лінію з "п'ятака".

Відповідь "Старз" у другій 20-хвилинці була потрійною. Робертсон розмочив рахунок класним кидком із лівої зони вкидання, а згодом відзначився вдруге, зігравши на добиванні після кидка Хінца. Потім Джонстон зреагував на відскок і втретє засмутив Скіннера.

"Ойлерз" повернулися в гру під завісу другого періоду – Хенрік у дотик замкнув простріл Брауна. Однак, у фінальній 20-хвилинці забивав лише "Даллас". Робертсон записав до активу хет-трик, "прошивши" голкіпера в ближньому куті. Хейсканен же розписався у порожніх воротах господарів.

"Старз" повели в серії перед другим виїзним поєдинком (2:1). Наступний матч зіграють у ніч проти четверга, 30 травня. Потім фінал повернеться в Даллас.