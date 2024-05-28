Кубок Стэнли: "Даллас" перестрелял "Эдмонтон" в третьем финале Западной конференции

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Эдмонтон" – "Даллас" – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2); серия – 1:2

Шайбы: Хайман, 02:02, Макдэвид, 07:37, Хенрик, 39:07 – Робертсон, 25:35, 28:05, 51:54, Джонстон, 29:08, Хэйсканен, 58:08

"Нефтяники" мощно начали и к середине первого периода оформили две шайбы. Лидер "Эдмонтона" Макдэвид сначала загнал "свояка" от Хаймана. А затем после проезда Экхольма за воротами протолкнул шайбу за линию с "пятака".

Ответ "Старз" во второй 20-минутке был тройным. Робертсон размочил счет классным броском из левой зоны вбрасывания, а вскоре отличился во второй раз, сыграв на добивании после броска Хинца. Затем Джонстон среагировал на отскок и в третий раз огорчил Скиннера.

"Ойлерз" вернулись в игру под занавес второго периода – Хенрик в касание замкнул прострел Брауна. Однако в финальной 20-минутке забивал только "Даллас". Робертсон записал в актив хет-трик, "прошив" голкипера в ближнем углу. Хейсканен же расписался в пустых воротах хозяев.

"Старз" повели в серии перед вторым выездным поединком (2:1). Следующий матч сыграют в ночь на четверг, 30 мая. Затем финал вернется в Даллас.