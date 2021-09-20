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Кубок Европы по баскетболу: украинская сборная U17 стала серебряным призером

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Лиссабон, Понедельник 20 сентября 2021 01:55
Кубок Европы по баскетболу: украинская сборная U17 стала серебряным призером Фото: мужская сборная Украины U17 стала серебряным призером на ЧЕ по баскетболу (twitter.com/FIBA3x3)
Автор: Артур Родивилов

Украинцы стали серебряными призерами на чемпионате Европы по баскетболу 3х3. В финале Кубка среди спортсменов U17 сборная проиграла сборной Словении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.

Поединок проходил в столице Португалии Лиссабоне.

Украинцы "уверенно и агрессивно начали матч" и уже на третьей минуте вели в счете в четыре очка. Однако затем игра выровнялась, и в дальнейшем словенцы довели счет до победного для себя 19:14.

В полуфинале сборная Украины обыграла Венгрию (14:12), а в четвертьфинале - Беларусь (18:17).

Ранее на групповом этапе турнира украинцы разгромили россиян со счетом 21:9 и обыграли сербов с результатом 18:15, выйдя в плей-офф с первого места.

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